Roma, Santon cercato dal Besiktas. Stavolta potrebbe valutare la possibilità

Il Besiktas è tornato alla carica per Davide Santon, terzino in uscita dalla Roma secondo quanto riferisce Sky: oggi il procuratore del giocatore era a Trigoria, probabilmente per parlare proprio della trattativa in corso con la squadra turca. Differentemente rispetto a quanto accaduto a gennaio, il terzino potrebbe anche valutare seriamente l'opzione turca.