Roma, Santon ricorda il debutto in Nazionale e lancia un messaggio: "Lottiamo tutti insieme"

Sono trascorsi cinque anni dal debutto in Nazionale di Davide Santon. A rivelare questo dato è lo stesso difensore della Roma che, sul proprio profilo Instagram, ha voluto anche lanciare un messaggio in questo momento difficile: "Oggi, 5 anni fa, giocavo per la mia Nazionale. Italia siamo forti, lottiamo tutti insieme! Quando tutto questo sarà finito saremo ancora più grati per il dono della vita e per il fatto di essere italiani".