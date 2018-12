© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Santon, terzino della Roma, prima della sfida alla sua ex squadra, l'Inter, è intervenuto ai microfoni di RomaTv: "Siamo parecchio indietro, queste sono le partite fondamentali per riprendere il nostro cammino. Siamo arrabbiati, dobbiamo dimostrarlo sul campo. Io e Florenzi ci conosciamo da tanto, sarà un vantaggio. Lui è bravo in avanti, può inventare la giocata ma anche dare una mano dietro. Non è un gara come le altre, sono cresciuto all'Inter ma stasera sono avversari, la Roma deve vincere e basta".