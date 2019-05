© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Santon, terzino della Roma, ha presentato la sfida col Sassuolo ai microfoni di Roma TV: “Siamo un po’ giù moralmente, sappiamo chi sia De Rossi. Ci sono molto legato, è un grande amico e dobbiamo vincere le prossime due partite anche per lui, per dargli questa ultima soddisfazione sperando che le concorrenti facciano meno per arrivare in Champions League. Sassuolo? Non ci regalerà niente, giocheranno l’ultima partita in casa e ci terranno a fare bene, dovremo conquistarci il risultato. Siamo venuti qua per vincere e vincere la prossima contro il Parma, sappiamo di poter fare bene”.