Roma, Santon: "Sono partito bene ma posso fare di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Santon è intervenuto ai microfoni di Roma TV dopo il successo ottenuto con il CSKA Mosca: "Reazione importante, dopo la sconfitta si sabato dovevamo reagire, è stata una vittoria convincente. Dobbiamo continuare su questa strada, ci sono dei periodi dove perdi una partita poi ti rialzi, ma noi dobbiamo cercare di vincere sempre. Non abbiamo fatto ancora nulla, i risultati si vedranno a fine stagione, sicuramente è una vittoria importante per la classifica del girone, ora ci aspetta un tour de force con partite molto difficili, dobbiamo giocare sempre da Roma senza sottovalutare nessuno. Alla fine conta solo la vittoria. La mia stagione con la Roma fino ad ora? Sono partito bene ma posso fare sempre di più, la cosa più importante è che mentalmente sto tranquillo, perché i compagni, lo staff e i tifosi mi stanno aiutando molto, e quando vai in campo spensierato dai il meglio di te stesso. Certo, si può sempre migliorare, ma sono soddisfatto di me stesso". Riporta Vocegiallorossa.it.