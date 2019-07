Roma, Santon: "Stiamo cercando di capire quel che vuole Fonseca"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terzino della Roma Davide Santon ha parlato dopo il 7-0 sul Rieti soffermandosi anche sulla fascia di capitano indossata nella gara odierna: "È stato un piacere indossare la fascia da capitano, mi ha anche portato fortuna perché ho segnato. Stiamo lavorando duro e si vede che siamo ancora un po’ pesanti in campo, però queste partite ci fanno bene. Abbiamo giocato 70’ e va bene, dobbiamo continuare su questa strada e allenarci forte perché ci aspetta una stagione importante, tutti si aspettano tanto da noi e dobbiamo rispondere da grande. - continua Santon a Roma TV come riporta Vocegiallorossa.it - Fonseca? In tre settimane è difficile imparare tutto, ogni allenatore ha le sue idee ma ci stiamo mettendo tutto quello che possiamo per capire ciò che vuole il mister. Più mettiamo minutaggio adesso meglio staremo quando inizieremo la stagione, ci fa solo che bene. Si vede quello che facciamo in allenamento? Sì, stiamo lavorando molto sul pressing quando si perde la palla, specialmente su questo dobbiamo migliorare perché sarà importante per il campionato".