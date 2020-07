Roma, sarà quasi impossibile trattenere Dzeko: Inter e Juve potenziali concorrenti

Sarà quasi impossibile per la Roma trattenere il capitano Edin Dzeko alla fine della stagione in corso. Il suo ingaggio da 7,5 milioni (comprensivi di bonus) a stagione, cozza con il ridimensionamento che dovrà essere messo in atto a causa dei debiti del club di Pallotta. La Juventus ci pensa, ma ci pensa ancor di più l'Inter, dopo che già nel recente passato si era fatta sotto per il bosniaco. Per il momento non sono arrivate offerte ufficiali, ma è chiaro che se dovessero arrivare, Fienga e Baldini saranno costretti a prenderle in considerazione con la prospettiva di fare una plusvalenza con la cessione di un 34enne. Anche se il suo nome è Dzeko. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.