Roma, sarà rivoluzione. Tutti sul mercato, anche Florenzi non è incedibile

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sarà rivoluzione in casa Roma, lo evidenzia ancora una volta oggi Il Messaggero in edicola, sottolineando i nomi delle squadre che lasceranno la Capitale. Per piazzare Robin Olsen, Petrachi sta lavorando in Francia e Germania. In difesa si attende ancora di capire cosa vuole fare l'Inter con Alessandro Florenzi. Al primo approccio (Dalbert più conguaglio, rifiutato da Petrachi) non è seguito un rilancio.

Per Ponce si continua a lavorare con lo Spartak Mosca, qualcosa si muove anche per Pastore. Un intermediario è alla ricerca di un'offerta in Qatar per l'argentino. Stesso discorso per Nzonzi: pagato 29,431milioni, ha diverse richieste. A Trigoria si fanno due conti: a bilancio, nella semestrale, sono stati scalati 2,783 milioni di ammortamento. Raddoppiandoli (5,566) a fine stagione, il valore contabile scende a 23,8. Il Lione è tra le società che ha chiesto informazioni.