Roma, sarà supermarket oppure no? Intanto ci si gode la stagione...

Contraddizioni di senso nel giro di 24 ore da parte dei due massimi esponenti del futuro della Roma. E’ questa la situazione che sta emergendo in casa giallorossa, dove a seguito delle dichiarazioni categoriche di James Pallotta di mercoledì: “La Roma non è un supermercato” sono emersi approfondimenti decisamente meno rassicuranti a firma di Monchi. Il direttore sportivo dei giallorossi ha infatti fatto presente che il bilancio avrà la priorità assoluta nelle scelte di mercato estive e che di conseguenza si cederà, rimettendo di fatto in dubbio il destino dei pezzi più pregiati della corona capitolina. Scelta legittima e comprensibile, intendiamoci, i dettami del Fair Play Finanziario (Psg a parte) sono lì per essere rispettati ed onorati, solo stride la divergenza di sentimento collettivo generato a così poche ore di distanza. Già la scorsa estate alle promesse di incedibilità di molti interpreti non fecero seguito fatti concreti, ed anche in questa circostanza la proprietà giallorossa ha di fatto perso l’opportunità di rendersi inattaccabile nelle proprie scelte di campo. In questo senso, le argomentazioni di Monchi sono sembrate decisamente più aderenti al modello societario di una squadra che mira ad un sano autosostentamento, rendendosi apprezzabili almeno al pari del percorso che i capitolini stanno mettendo in fila in una stagione che, Barcellona permettendo, promette di regalare sogni ed entusiasmo. Per il resto, ci sarà tempo di esprimere giudizi più precisi dopo la riprova dei fatti.