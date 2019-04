© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Casting per la panchina della Roma che prosegue, secondo il Corriere dello Sport. La prima scelta rimane Maurizio Sarri, non ritenendo pensabile l’ipotesi Conte. Ma anche sul fronte Sarri bisogna avere pazienza: Baldini gli parla spesso ma in questo momento il tecnico è legato al Chelsea e non intende certo forzare la mano. La soluzione Gasperini, o addirittura Giampaolo, sembrano piani C. Il piano B invece potrebbe essere Rino Gattuso, che a Trigoria è sempre stato molto stimato, ma dipende per lo più dal Milan.