Roma-Sassuolo 4-2, i voti ai tecnici - Vittoria schiacciante di Fonseca

© foto di www.imagephotoagency.it

Roma-Sassuolo 4-2 [12' Cristante (R), 19' Dzeko (R), 22' Mkhitaryan (R), 33' Kluivert (R), 8' st Berardi (S), 27' st Berardi (S)]

Paulo Fonseca (Roma) 7 - Indovina le mosse. Lascia Zaniolo in panchina per schierare fin dall'inizio Mkhitaryan, che risponde con una prestazione eccellente. Lascia Pellegrini libero di inventare sulla trequarti e il centrocampista della Nazionale lo ripaga con tre assist vincenti. Otto le reti realizzate in tre partite fanno capire che su questa Roma c'è già il suo marchio di fabbrica, quello di una squadra che vuole sempre segnare un gol in più degli avversari. Vuole attaccare, anche a costo di concedere spazi agli avversari.

Destano un po' di preoccupazione, però, gli ultimi 20 minuti: perché la Roma non può rischiare di riaprire una gara come quella di stasera dopo averla dominata in maniera così schiacciante per oltre un'ora.

Roberto De Zerbi (Sassuolo) 4 - Una sconfitta che deve far riflettere l'allenatore. Perché va bene la reazione d'orgoglio sul finire del match, ma l'atteggiamento della squadra - l'approccio alla partita - è stato delittuoso. Troppi spazi concessi ai giallorossi, un po' di presunzione nel credere di poter dominare una Roma che al contrario ha dominato. E ha messo a ferro e fuoco la difesa neroverde. Squadra decisamente più equilibrata nella ripresa con l'ingresso di Toljan, ma era ormai troppo tardi.