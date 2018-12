Roma-Sassuolo, le formazioni: tocca ancora a Schick, torna Perotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Penultimo impegno dell'anno anche per Roma e Sassuolo, oggi impegnate all'Olimpico a partire dalle 18. Per i giallorossi l'occasione di guadagnare punti su diverse avversarie visti i risultati del pomeriggio, mentre i neroverdi vogliono continuare a stupire e sicuramente nella sfida della Capitale la possibilità di farlo è concreta. Per l'occasione Di Francesco conferma Schick come attaccante di riferimento, rimandando dunque il rientro di Dzeko, con il ritrovato Perotti, Zaniolo e Under alle spalle del ceco. In difesa torna Florenzi, mentre sulla sinistra tocca a Kolarov.

Brignola è l'uomo del momento in casa Sassuolo, con l'ex Benevento titolare al fianco di Berardi e Babacar nel tridente scelto da De Zerbi. Torna anche Djuricic, che scontata la squalifica si schiererà a centrocampo al fianco di Magnanelli e Bourabia. Marlos si adatta a terzino nella quaterna difensiva, mentre Dell'Orco va a sinistra. Lemos e Ferrari saranno invece i centrali, con Magnani che dunque gode di un turno di riposo.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Cengiz Under, Zaniolo, Perotti; Schick.

Allenatore: Di Francesco.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marlon, Lemos, Ferrari, Dell’Orco; Bourabia, Magnanelli, Djuricic; Berardi, Babacar, Brignola.

Allenatore: De Zerbi.