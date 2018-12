© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A dispetto delle attese, Davide Santon non sarà in panchina per la sfida di oggi al Sassuolo: nessun caso tuttavia, ma una semplice tribuna "precauzionale". Durante la rifinitura infatti il laterale ex Inter ha sofferto un piccolo problema muscolare e lo staff ha deciso di non rischiare, non portandolo neanche in panchina.