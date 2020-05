Roma, scatta la fase 2: Dzeko e i portieri guidano la ripartenza. Giovedì la ripresa degli allenamenti

Quattro maggio, nove del mattino, temperature già estive e l’ingresso di Pau Lopez a Trigoria come a segnare l’avvio della fase 2, non solo del paese, ma del calcio. Da ieri la Roma ha nuovamente aperto i cancelli del proprio centro sportivo per i test medici che saranno propedeutici alla ripresa degli allenamenti in forma singola. Il Viminale ha dato l’ok anche per gli sport di squadra e il club giallorosso non si è fatto trovare impreparato. Niente tamponi ai calciatori che li hanno già fatti nei giorni scorsi con i medici della società andati direttamente a casa dei tesserati. Trigoria, intanto, è stata interamente sanificata domenica l’ultima volta e all’ingresso è presente uno stand con medici di Villa Stuart e Campus Biomedico per gli esami ai dipendenti.

Proseguono parallelamente anche i controlli ai calciatori. Ieri mattina è stata la volta dei portieri del capitano. Dzeko e Mirante si sono presentati con tanto di mascherina, un accorgimento sanitario indossato anche da tutti gli steward alla portineria. Fino a mercoledì continueranno gli arrivi scaglionati per le visite: 4-5 calciatori ogni mezza giornata pronti a sostenere accertamenti cardiologici e respiratori. La Roma non dovrebbe avere sorprese visto che nessun giocatore ha contratto il Covid-19 e tutti sono rimasti in Italia. Insomma, un primo passo è stato fatto dalla Serie A in attesa che il campionato possa riprendere, ma su questo tema, per ora, filtra tutt’altro che ottimismo.