Roma, scatto in Borsa. Pallotta riflette, valuta Friedkin ma cerca rilanci

La Borsa fibrilla ma per ora Pallotta resiste. Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, il numero uno della Roma non si lascia influenzare dalle pressioni interne alla sua stessa cordata, negli Usa, e tantomeno si allinea alle manovre che provengono da Roma o Londra. Da imprenditore, Pallotta tentenna rispetto alla nuova offerta di Friedkin perché spera nel rilancio di altri soggetti. Chissà se è stato questo elemento a far schizzare ieri il titolo in Borsa: +9,63%. Quando il mercato fa registrare certi rialzi, di solito succede qualcosa: l’ultima volta nel caso di As Roma era capitato pochi giorni prima del lockdown, quando la scalata di Friedkin sembrava ormai completata.

La strategia - Pallotta - continua il Corriere dello Sport - osserva da lontano, con occhio interessato e un po’ disincantato. In attesa di rispondere alla proposta di Friedkin scruta le mosse di interlocutori fin qui timidi, per non dire indifferenti, a entrare nel business: dagli Stati Uniti al mondo arabo passando per il Sudamerica. A dicembre Pallotta e Friedkin si accordarono per il passaggio di proprietà alla cifra di circa 710 milioni (inclusi debiti e ricapitalizzazione) senza introdurre lo stadio nella negoziazione. E Tor di Valle non risulta trattato neppure nell’ultima offerta vincolante che liquiderebbe Pallotta con 490 milioni (sempre debiti inclusi) e immetterebbe 85 milioni dentro al club, determinanti per scongiurare il commiato da Zaniolo e Pellegrini.