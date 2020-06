Roma, scenari da definire nonostante la crisi

La sconfitta contro il Milan vale da conferma per un momento delicato, soprattutto a livello societario. La Roma galleggia a vista, e la querelle con Petrachi che abbandona il ruolo di Direttore Sportivo ne è conferma tangibile. Al suo posto Morgan De Sanctis, almeno per ora, in attesa di un nuovo dirigente che vada a guidare l’universo giallorosso nelle dinamiche di mercato estive. Pedro è arrivato grazie ai buoni uffici del tecnico Fonseca, ora l’obiettivo è quello di trattenere Smalling e Mkhytarian, se possibile a prezzo di saldo. In attesa di comprendere gli sviluppi relativi ai cedibili Kluivert e Under (che piace al Napoli), e all’intoccabile Zaniolo che invece sembra destinato alla permanenza nonostante le proposte da mezza Europa che lo vorrebbero lontano da Roma. Insomma, uno scenario da definire in attesa di contorni molto più delineati di così.