Patrik Schick ha solo tre partite per rilanciarsi prima dell'inizio del mercato, poi la società prenderà una decisione sul suo futuro. L'attaccante ceco dovrà provare a convincere i dirigenti e il tecnico di poter ancora essere utile alla causa romanista, altrimenti verrà dato in prestito. La Sampdoria sarebbe prontissima per riabbracciarlo fino a giugno, ma molto dipenderà dalle sue prestazioni. Basterebbe un gol o almeno un rendimento sopra la media, per disfare le valigie e proseguire la propria storia in giallorosso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.