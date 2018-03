Roma, Schick: "Adesso sto bene, felice di poter giocare senza dolori"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Patrik Schick, attaccante della Roma, ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro il Torino. "Adesso mi sento molto bene, sono allenato come tutta la squadra. Ci siamo allenati bene per questa partita. Devo dimostrare di poter fare tanti gol, sono felice che posso giocare senza alcun dolore come prima. Non è facile tornare dopo un infortunio, adesso ho fatto un mese benissimo e mi sento pronto".