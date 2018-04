Roma, Schick al 90': "Sono felice per il gol, sento la fiducia di tutti"

© foto di www.imagephotoagency.it

Patrik Schick, attaccante della Roma, è intervenuto al termine del match vinto contro la Spal (0-3 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Una grande prova di forza: sei d’accordo?

"La partita era molto importante per la fiducia, ora pensiamo a Liverpool. Dobbiamo essere cattivi, dobbiamo avere la giusta mentalità".ù

Tanto turnover, ma siete tutti motivati. È importante per voi?

"Sì il nostro mister ci parla sempre, secondo me è importante per tutti i giocatori".

Il gol significa quasi tutto per te. Sei contento?

"Sì sono felice, anche tutta la squadra. Mi hanno aiutato, devo ringraziare. Tutti mi danno fiducia".

Il gol è tuo o di Nainggolan?

"No no, non l’ho toccato. Volevo, ma non l’ho toccato".