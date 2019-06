Roma, Schick al passo d'addio: entra in gioco l'Olympique Marsiglia

© foto di Federico Gaetano

Novità per il futuro dell'attaccante ceco della Roma, Patrik Schick. Il ventitrenne arrivato nella Capitale dalla Sampdoria, ha segnato solo 3 reti nell'ultima stagione e sembra al passo d'addio: secondo La Provence, quotidiano transalpino, sarebbe nel mirino del ds dell'Olympique Marsiglia, Andoni Zubizarreta, che avrebbe già preso contatti per portarlo in Provenza.