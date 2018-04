Roma, Schick alla ricerca di una svolta: parola d’ordine adattamento

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prima stagione di Patrick Schick alla Roma è stata tutt’altro che facile. Gli iniziali problemi fisici ed un adattamento molto difficile, hanno pregiudicato l’avvio dell’attaccante arrivato dalla Sampdoria nella squadra giallorossa . I 42 milioni spesi dalla Roma in estate, al momento non sono stati giustificati ma Schick spera in un finale di stagione da protagonista per scacciare i brutti pensieri ed iniziare a far parte di questa squadra a tutti gli effetti. Il gol sbagliato contro la Juventus allo Stadium è stato l’apice di una storia maledetta che ha visto molti capitoli in panchina e pochi in campo, in un ruolo tra l’altro che Schick ama poco. “Mi piace l’attacco con due punte, ideale per le mie qualità”, ha detto chiaramente l’attaccante dopo aver realizzato un gol e un assist con la nazionale ceca durante la pausa delle nazionali.

Un messaggio chiaro rivolto a Di Francesco che però del tridente con una sola punta ne ha fatto il suo marchio di fabbrica. E’ Schick che deve adattarsi e non Di Francesco e l’ex Samp lo sa bene, il modulo della Roma salvo cataclismi resterà questo e a Schick si chiede di sfruttare nel migliore dei modi il tempo e lo spazio che gli verrà concesso. In alcune gare il ceco è stato schierato anche al fianco di Dzeko ma è sembrato a suo agio troppo lontano dalla porta e Di Francesco ha abbandonato questo progetto puntando sul modulo che conosce meglio. Dalla nazionale però Schick è tornato con più fiducia e grande voglia di dimostrare che la società non si è sbagliata, deve credere in un grande talento che ha solo bisogno di tempo per bocciare con i colori giallorossi. Ma la parola chiave per questa rinascita deve essere solo una per ora: adattamento.