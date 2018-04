Roma, Schick ci crede: "Liverpool? Abbiamo segnato tre gol al Barça..."

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante della Roma Patrik Schick, intervistato da Sky Sport, ha parlato così dopo la vittoria di stasera col Chievo: "Forse questa è stata la mia migliore partita con la Roma. Oggi abbiamo giocato tutti bene, controllando la gara dall'inizio alla fine. Il mio pensiero è quello di lavorare per la squadra. Il gol prima o poi arriva, il lavoro viene ripagato. Dzeko? L'intesa migliora sempre di più. Lavoriamo tanto. Lui capisce bene il ceco e durante la partita parliamo nella mia lingua per intenderci meglio. Liverpool? Ci dobbiamo credere, non c'è un'altra strada. Sappiamo che sarà dura, ma come abbiamo segnato tre reti al Barcellona possiamo farlo anche al Liverpool. Punto debole dei Reds? Sono meglio davanti che dietro. Ci dobbiamo credere, attaccando di più rispetto alla gara d'andata".