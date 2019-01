Roma, Schick: "Dopo alti e bassi, adesso inizia il bello qui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Patrik Schick, attaccante della Roma, parla a Sky Sport 24. "E' stato un anno e mezzo da quando sono qui, ci sono stati momenti bellissimi e difficili. Sono arrivato qui e non ero in condizioni perfette, era quello il problema principale. Poi sono stato infortunato per due mesi. Rispetto alla Samp la Roma è un club più grande ma non credo sia per questo: poi ci sono stati anche bei momenti, le gare contro il Barça sono state indimenticabili, questa su tutte. Ogni tanto sono stato in alto, poi in basso, poi in alto, poi in basso di nuovo... Se sono cambiato? Posso fare meglio, provo a fare tutto il meglio possibile, mi sento in condizione e quando segni trovi fiducia. Adesso non credo di giocare meglio perché ho un mental coach ma è certamente importante avere qualcuno con te che non è del mondo del calcio. Un mio addio? Lo avete scritto voi, io voglio restare solo qui, mi piace la Roma dei giovani".