Roma, Schick è in uscita: il Torino insidia il Lipsia per l'ex attaccante della Samp

Ancora tutto da decifrare il futuro di Patrik Schick. L'attaccante è in uscita dalla Roma che lo vorrebbe cedere per non meno di 25 milioni visto che figura a bilancio 19,2 milioni di euro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ex Samp sarebbe comunque seguito ancora dal Lipsia, formazione in cui ha militato negli ultimi sei mesi, e dal Torino dove ritroverebbe Giampaolo. I granata vorrebbero il giocatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato sui 20 milioni.