Roma, Schick è un rebus. Kruse e Sarabia sono le alternative

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Finché non si saprà bene chi sarà il nuovo allenatore della Roma - sottolinea La Gazzetta dello Sport - sarà anche difficile decifrare bene alcune situazioni. Fra queste, anche Patrik Schick.

Il punto su Schick - Di certo c’è che la Roma allo stato attuale non può vendere il giocatore, dovendo dare a a febbraio un minimo garantito di 20 milioni di euro alla Sampdoria o la metà di un’eventuale cessione. Il che, per rientrare dell’investimento di 42,5 milioni (al netto degli ammortamenti), vorrebbe dire trovare un acquirente disposto ad investire circa 70 milioni su Schick. Più facile, in caso, o puntarci o darlo via in prestito per farlo giocare.

Le alternative - Di certo la Roma nei mesi scorsi ha seguito da vicino la situazione di Max Kruse, il 31enne che si sta svincolando dal Werder Brema. Considerando che non costa nulla, può essere una soluzione. Quasi impossibile invece Duvan Zapata, proprio per il costo attuale del suo cartellino e per il fatto che a Bergamo lo vogliono tenere. Occhio invece a Pablo Sarabia, del Siviglia, in scadenza nel giugno 2020.