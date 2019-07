© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Patrik Schick, attaccante che rappresenta la spesa più elevata di sempre mai registrata dalla Roma per acquistare un calciatore, nei giorni scorsi è stato proposto al Milan come contropartita tecnica all'interno dell'operazione Suso, ma da parte rossonera non è arrivata una risposta convinta. Sky Sport informa che comunque il ceco ha mercato in Bundesliga: oltre all'interesse già noto del Borussia Dortmund, infatti, su di lui si sta informando anche il Bayer Leverkusen.