© foto di Federico Gaetano

Patrik Schick è sempre più vicino a salutare la Roma. Domani dovrebbe andare in scena un summit con il suo agente a Trigoria, per definirne la cessione al RB Lipsia. Ne ha parlato a isport.cz il ct della Repubblica Ceca, Jaroslav Silhavy, intervistato in merito alle prossime gare di qualificazione a Euro 2020 contro Kosovo e Montenegro: "Ammetto che la sua non sia una situazione ideale, a una settimana dalla fine del mercato. Sono in contatto con lui, so che a breve risolverà la cosa. Ha svolto tutta la preparazione e penso sia pronto per giocherà. Penso che avrà risolto prima che ci rivedremo".