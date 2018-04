Roma, Schick: "Io titolare col Liverpool? Decide il mister"

© foto di www.imagephotoagency.it

L’attaccante della Roma Patrick Schick ha commentato in zona mista la vittoria contro il Chievo: “Grande vittoria con un pensiero al Liverpool? Prima abbiamo pensato al Chievo, che abbiamo tenuto sotto controllo. 4 gol fatti, siamo contenti. Più dentro la squadra? Sì, questo è solo merito del lavoro. Sbloccato dopo il gol con la SPAL? Non lo so, per me è stato solo il lavoro. Il gol con la SPAL è arrivato con lo stesso lavoro di prima. Meglio con Dzeko? Quando gioco esterno devo anche pensare a difendere. Dipende da dove gioco. Maglia da titolare con il Liverpool? Vediamo, decide il mister. Primo gol in campionato all'Olimpico? Importante, mi aiuterà per il futuro, anche aver segnato il secondo gol consecutivo. Sono felice per questo”.