Doppietta e assist per Patrik Schick, mattatore nel 4-0 della Roma sull'Entella. A Roma TV, l'attaccante ceco ha così parlato del suo momento: "Tutti volevamo vincere, abbiamo dato il massimo e vinto 4-0. Coppa Italia? Vincerla è un nostro obiettivo, siamo rimasti concentrati e abbiamo gestito la vittoria. Mental coach? Sì, forse un po' mi ha aiutato. Non dico cosa ci siamo detti perché sono cose private. Per un giocatore è sempre importante avere la testa libera, forse è per questo che ho fatto due gol. Assist di tacco? Ho visto Marcano libero, è stato voluto".