Roma, Schick: "Mi piace l'attacco a due. Pronto per giocare al rientro"

Fonte: vocegiallorossa.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Patrick Schick ha parlato a isport.blesk.cz dopo la vittoria della Repubblica Ceca contro la Cina. L'ex Samp è andato in gol nel 4-1 finale: "Sono contento per l'intesa con Krmencik, mi piace giocare in un attacco a due. Oggi ho segnato e questo aiuta ma devo ancora crescere. Non abbiamo sottovalutato la Cina: nel primo tempo ci ha creato problemi. Il rientro a Roma? Sono 12 ore di viaggio e tornerò un po' stanco ma sarei felice di giocare. Giocare o entrare a gara in corso è comunque piacevole per tutti".