Roma, Schick: "Milan? Non so nulla. Aspetto il nuovo tecnico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"E' stata una stagione molto impegnativa, con alti e bassi. Sfortunatamente, non è stata un'annata perfetta". Queste alcune delle parole rilasciate in patria dall'attaccante della Roma e della Repubblica Ceca, Patrik Schick. "I media italiano dicono che posso andare al Milan? Non ne so nulla - dice il giocatore a Sport.cz -, in Italia si scrive molto.

Ti piacerebbe rimanere a Roma o preferiresti andare da qualche altra parte a giocare? "Non riesco a rispondere in questo momento. Non so quale allenatore arriverà, cosa succederà. Quando questo sarà chiaro, posso pensare più specificamente al futuro. Ma non è nella mia natura lasciare le cose a metà. Sarà essenziale ciò che vorranno fare la società e l'allenatore con la squadra".

Prima di partire, hai parlato con qualche dirigente del club? "Niente affatto. Ci siamo lasciati dopo l'addio a Daniele De Rossi ... Era abbastanza triste, dopotutto, ha passato tutta la sua carriera a Roma, una delle leggende del club. Voleva giocare regolarmente, così se n'è andato".

Di Francesco e Ranieri? "Sono stati due allenatori diversi. Di Francesco era più tattico, Ranieri, che veniva dall'Inghilterra, era invece meno tattico e più concentrato sulla corsa. Entrambi mi hanno dato qualcosa. Preferisco un allenamento più intenso, ma nessuna delle due tattiche può essere sottovalutata o cancellata".