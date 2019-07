© foto di Federico Gaetano

Come si legge sulle pagine de Il Messaggero, la Roma non cerca soltanto l'erede di Dzeko ma anche quello di Schick. Le prime uscite stagionali non hanno convinto Fonseca ed hanno confermato il pensiero del club: il giovane attaccante deve cambiare aria per rigenerarsi. Le proposte per l'ex Samp non mancano, a partire da quella italiana: c'è il Milan, che propone uno scambio con Suso che farebbe felice sia Giampaolo che Fonseca. Esiste l'ipotesi tedesca che al suo interno ha delle variabili: il Wolfsburg lo ha chiesto in prestito; Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen sarebbero disposti ad acquistarlo.