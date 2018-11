Roma, Schick per Dzeko: un'alternanza che guarda al futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Edin Dzeko è uno dei giocatori cardine del progetto sportivo di Di Francesco alla Roma. Su questo non ci sono dubbi. Oggi però, contro l'Udinese, sarà Patrick Schick a scendere in campo per provare a confermarsi dopo il gol segnato nella vittoria per 4-1 contro la Sampdoria.

TURNOVER DOPO LA SOSTA - Il tecnico giallorosso ha deciso di lasciare fuori il titolarissimo Dzeko per preservarlo in vista della fondamentale sfida di Champions di martedì prossimo contro il Real Madrid. Fare risultato contro i Blancos significherebbe anticipare i tempi sulla qualificazione agli ottavi e l'occasione, dopo il netto 3-0 subito all'andata al Bernabeu, è troppo ghiotta per essere sprecata, almeno nelle intenzioni. Tra l'altro, il bosniaco ha mostrato non pochi limiti in campionato, segnando solo 2 reti in 11 presenze, contro i 5 in 4 siglate in Champions League. Dzeko vorrebbe giocare sempre, ma è consapevole che il fisico non è più quello dei 20 anni e che quindi, dare spazio anche al compagno di reparto in cerca di riscatto, non è poi così grave.

UN'OCCASIONE D'ORO - Dall'altra parte dell'alternanza c'è Patrick Schick, sbloccato contro i blucerchiati ma ancora in cerca del talento smarrito per strada. Di Francesco sa che è troppo importante recuperarlo per avere un'alternativa all'altezza da sfruttare nei momenti topici della stagione e quindi ha cambiato le valutazioni iniziali sul suo impiego, prendendo la strada di un turnover più frequente tra le due punte centrali a disposizione. L'Udinese non sarà un osso morbido da masticare, anzi. Ma la realtà è che, nonostante il cambio in panchina e la difficoltà della sfida, la difesa bianconera non è certo tra le più solide e segnare è un compito alla portata delle qualità del ragazzone ceco.

TRA PRESENTE E FUTURO - Occorre anche ricordare come l'acquisto di Schick fosse stato portato a termine anche con l'intento di avere in casa il naturale sostituto dello stesso Dzeko in caso di cessione del serbo. Poi, il rendimento dell'ex Sampdoria non è stato all'altezza e Dzeko ha preferito rifiutare le offerte arrivate anche nello scorso inverno per proseguire l'avventura romanista. Però questo progetto non è certo stato accantonato, visto che l'estate prossima lo stesso numero 9 potrebbe decidere di cambiare e trovare altri stimoli altrove e per la Roma, avere uno Schick affidabile e continuo, magari con 10-15 gol all'attivo da panchinaro, potrebbe permettere al club di fare valutazioni più serene in sede di calciomercato.