Roma-Schick, pronto l'investimento del Lipsia ma resta il nodo sulla scadenza dei contratti

Il coronavirus ha gettato nel caos i club di tutta Europa e anche il mercato della prossima stagione sarà tutto da decifrare. La Roma, dopo il rosso da 87 milioni comparso nella semestrale, deve correre ai ripari tagliando sul monte ingaggi e riducendo la perdita grazie al tesoretto che potrebbe arrivare dai vari prestiti. Tra questi c’è anche Patrik Schick, finito in estate al Lipsia. L’emergenza da Covid-19, però, ha messo in difficoltà le casse del club tedesco e ad uscire allo scoperto era stato proprio il diesse della società, Markus Kroesche: “Abbiamo tre giocatori in prestito, ma ad oggi non posso assolutamente pensare alle clausole di riscatto. Non sappiamo come si svilupperanno le cose”.

Dichiarazioni che hanno spaventato Trigoria, ma oggi oggi dalla Germania (Kicker) arrivano delle rassicurazioni. Il Lipsia, infatti, avrebbe messo in preventivo per l’estate un investimento da 30 milioni per un singolo giocatore e proprio il cartellino del centravanti ceco si aggira intorno a quella cifra (29).

SCADENZE - La questione ora diventa non tanto se la società tedesca lo riscatterà, ma quando. Dalla Fifa, infatti, si parla di un’impossibilità di prolungare i contratti in scadenza il 30 giugno e tra questi ci sarebbero anche i prestiti. Dunque Schick dovrebbe prima rientrare a Trigoria, finire la stagione con la Roma (visto che la stagione continuerà anche a luglio e agosto) ed eventualmente dopo tornare in Germania. Situazione piuttosto ingarbugliata e poco chiara che andrà necessariamente regolamentata per evitare il caos totale. Dunque la Roma aspetta e spera comunque di portare a casa quella che sarebbe una plusvalenza importante avendo in parte ammortizzato il costo del giocatore.