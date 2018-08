Roma, Schick: "Questa deve essere una stagione importante per me"

L'attaccante della Roma Patrik Schick ha parlato all'AS ROma Match Program dell'inizio di stagione in giallorosso: "L'Atalanta? Abbiamo iniziato benissimo con un grande gol del Flaco. Poi loro hanno fanno tre gol e ci siamo un po’ innervositi. Nel secondo tempo siamo ripartiti bene, abbiamo messo sotto pressione la loro difesa e alla fine avremmo potuto anche vincere. Peccato che non abbiamo recuperato tutto. La parata di Gollini? Purtroppo il portiere era già troppo vicino, volevo tirare sopra ma lui ha preso il pallone con il piede, sono stato sfortunato. Il buon momento di forma personale? Poter svolgere l’intera preparazione è molto importante, per me ma per tutti in generale. Ci si sente molto meglio; quando invece non fai la preparazione dall’inizio fatichi molto ed è facile che tu abbia problemi fisici. Insomma questa è la grande differenza rispetto allo scorso anno. Non credo di essere cambiato molto dal punto di vista caratteriale. La più grande differenza, come ho già detto, è solo la preparazione, spero quindi cambi anche tutta la stagionePastore? È un grande giocatore, lo conosciamo tutti. È molto intelligente e ha grande tecnica. Il primo gol che ha fatto è bellissimo, speriamo continui cosi. Nzonzi? Contro l’Atalanta ha giocato nel secondo tempo e a mio parere ha fatto molto bene. Ha il passaggio, è molto aggressivo, alto. Nel primo tempo ci era mancata un po’ di forza… speriamo che anche lui continui così. Il Milan? Ci aspetta una gara molto difficile, sicuro, al 100%. Dobbiamo preparala al meglio, ancora di più rispetto all’Atalanta. L’obiettivo è vincere, fare tre punti. I punti di forza del Milan? Hanno comprato Higuain… A mio parere lui e Bonaventura sono i più forti tra i rossoneri. Questa stagione può essere importante per me? Non può essere importante, deve esserlo. E credo che lo sarà. A San Siro scenderò in campo con il mio solito spirito, vogliamo i tre punti, vogliamo vincere questa partita così importante".