Roma, Schick: "Qui entusiasmo cento volte più grande di quello di Genova"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

All'Hotel Park Mancini è in corso una serata conviviale dell'AIRC, in cui ha partecipato Patrik Schick. Ecco le sue parole raccolte da VoceGiallorossa.it: "Qui c’è un entusiasmo cento volte più grande di quello che c’era a Genova. Grazie per essere venuti. Lo stadio contro il Barcellona? Era qualcosa di incredibile, un’atmosfera bellissima, i tifosi hanno urlato tanto. È stata una partita incredibile, me la ricorderò per tutta la vita".