Roma, Schick: "Ringrazio Di Francesco. Possiamo fare 3 gol al Liverpool"

L'attaccante della Roma Patrik Schick ha parlato all'AS Roma Match Program. Questi i passaggi salienti riportati da Vocegiallorossa.it: "Lazio e Inter erano in lotta con noi, ma abbiamo portato a casa sei punti preziosi. Contro la Spal non era facile, ma abbiamo fatto una buona prestazione; contro il Chievo la gara è sempre stata sotto il nostro controllo, abbiamo giocato bene e fatto quattro gol. Ora aspettiamo il Liverpool. Periodo complicato alle spalle? Spero di sì, ho passato momenti difficili ma ora sono felice di aver finalmente fatto due gol. Mi sento molto meglio, voglio andare avanti così e continuare a segnare. Avevo bisogno di fare qualche gol, ora sono più tranquillo . Ho lavorato tanto e insieme alla condizione è venuto il gol. Il rapporto con Di Francesco? È una brava persona, parliamo tanto e per me è molto importante avere un dialogo con lui. Devo ancora ringraziarlo per la fiducia che mi ha dato. I motivi di difficoltà della stagione? Il problema maggiore è stato l’infortunio. Quando sei infortunato non puoi fare nulla, solo terapia, non puoi andare in campo e sei fuori dal gruppo dei compagni. Per me è stato un momento duro non poter fare nulla. Oggi posso dire di essere felice che i brutti momenti siano passati. Il Liverpool? Come contro il Barcellona, ci sarà una atmosfera splendida. Se possibile con il Liverpool sarà ancora di più, Ripartire dagli ultimi 20 minuti di Liverpool? Sicuramente sì, alla fine abbiamo visto che dietro non sono così forti come in attacco. Abbiamo la possibilità di fare tre gol in casa. Secondo me dobbiamo andare in campo senza paura, con grande cattiveria e grande coraggio. Il tifoso del Liverpool aggredito? Il mio pensiero e quello dello spogliatoio è per la famiglia di Sean. Non deve succedere, è solo calcio e ci deve essere rispetto tra tutti. Un fioretto per un gol qualificazione? Mi potrei tagliare i capelli cortissimi".