Roma, Schick: "Scelta ideale per me. Apprezzo Di Francesco e il suo gioco"

© foto di Dario Marchetti

Il neo attaccante della Roma Patrik Schick ha parlato al sito ufficiale del club giallorosso dopo la firma del suo contratto che lo legherà ai capitolini per i prossimi 5 anni: "Per me la Roma è una bella squadra, importante, che riscuote molte simpatie. Apprezzo l’allenatore e il suo sistema di gioco e ritengo che questa sia la scelta ideale per me".