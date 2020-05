Roma, Schick sempre più verso l'addio definitivo. Ipotesi sconto per il Lipsia

vedi letture

Il 15 giugno. E’ questa la data fissata la scorsa estate entro la quale il Lipsia potrà riscattare Patrik Schick dalla Roma per 28 milioni di euro più uno di bonus in caso di qualificazione dei tedeschi alla prossima Champions League. Una cifra, questa, che rappresenterebbe una vera boccata d’ossigeno per i bilanci del club capitolino.

A tal proposito, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Roma per cercare di superare le possibili difficoltà economiche del Lipsia dovute al lockdown sarebbe anche disposta ad uno sconto fino a 25 milioni di euro, cambiando però le modalità di pagamento: tutta la cifra in un’unica soluzione e non in un anno e mezzo come da accordi precedenti.