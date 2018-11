Roma, Schick: "Serve continuità. Mi mancano minuti nelle gambe"

© foto di www.imagephotoagency.it

Patrik Schick è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il rotondo successo casalingo (4-1) della Roma sulla Sampdoria: "Siamo contenti di aver vinto quattro a uno. Abbiamo giocato una bella partita, ma dobbiamo trovare continuità. È stato bellissimo, sono felice di aver segnato e di aver aiutato la squadra. Questo gol mi ha aiutato mentalmente, devo ancora lavorare, mi manca condizione perché non ho giocato per molto tempo. Mi mancano minuti nelle gambe, si sente. Sono sicuro che avrò altre opportunità. Cena offerta a Kolarov per l'assist? Sì, forse devo (ride, ndr)".