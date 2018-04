Roma, Schick sugli scontri: "Tutto questo non deve succedere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Patrik Schick, attaccante ceco della Roma, ha parlato così alla tv ufficiale del club a margine dell'iniziativa "A scuola di tifo": "Mi è piaciuto incontrare i bambini, sono stato felice e anche per me è stato importante essere qua e vedere la loro felicità. Come andavo a scuola? Era al primo posto, ma non pensavo solo alla scuola, a me piaceva più giocare a calcio. Messaggi di rispetto dopo Liverpool? Bisogna avere rispetto per tutti e tra tutti, questo non deve succedere. Roma-Chievo? Prima del ritorno contro il Liverpool giocheremo contro i clivensi e non sarà facile. Sappiamo che vogliamo giocare anche il prossimo anno in Champions e dobbiamo restare concentrati per preparare al meglio la partita".