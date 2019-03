Roma, Schick: "Tre punti importanti, ero motivato e volevo fare gol"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'attaccante della Roma Patrik Schcik ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro l'Empoli: "Pronto a parlare il ceco con Dzeko? Abbiamo ancora una settimana. Questo è un vantaggio che lui parla anche il ceco".

Segnare un gol così dopo che Ranieri ha parlato bene di te.

"Ero motivato. Sono un attaccante e volevo fare gol. Sono felice della rete ma lo sono di più perchè abbiamo vinto".

Ranieri ha detto di tirare fuori il carattere messo negli ultimi minuti di Porto.

"E' vero. Il mister mi ha detto di far vedere cattiveria e mentalità di lavorare per la squadra. Oggi siamo andati in campo con questa mentalità, aiutare quando un compagno sbaglia. Non è stata una partita bellissima ma i tre punti sono importanti".

Può migliorare il tuo rendimento con un'altra punta a fianco?

"Secondo me ogni attaccante fa meglio quando gioca con un compagno di reparto e non è solo con i difensori. Penso possa essere anche per Dzeko".

Come stai fisicamente?

"Era una partita fisica e io rientravo dopo esser stato fuori tre settimane. Ho preso un crampo dove mi sono fatto male e avevo paura di una ricaduta. Alla fine ero quasi morto (ride ndr)".