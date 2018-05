Roma, se arriva Cristante via uno fra Nainggolan e Strootman

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il possibile arrivo di Bryan Cristante alla Roma potrebbe liberare uno dei centrocampisti attualmente in rosa. Di Francesco vuole giocatori bravi ad inserirsi e proprio per questo, secondo la Gazzetta dello Sport, il sacrificato potrebbe essere Kevin Strootman. La sua clausola è di 32 milioni di euro ma per la rosea la Roma potrebbe accontentarsi di qualcosa meno. E se questo scenario dovesse delinearsi, occhio all'Inter di Spalletti, grande estimatore dell'Olandese. L'altro nome spendibile in ottica cessione, anche se con minori possibilità, è quello di Radja Nainggolan.