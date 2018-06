Roma, se parte Alisson duello col Napoli per Leno e Areola

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Alisson Becker continua a tenere banco in casa Roma. Il club capitolino non vuole cedere il suo portiere, ma se dovesse arrivare un'offerta irrinunciabile sarebbe costretto a rivedere i propri piani e cercare un nuovo estremo difensore. Il mercato dei giallorossi potrebbe intrecciarsi con quello del Napoli, perché ci sarebbero due obiettivi comuni con i partenopei: come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Leno e Areola sono i nomi seguiti da Monchi.