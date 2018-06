Roma, se parte Alisson le idee più calde sono Leno e Areola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In caso di addio di Alisson, portiere della Roma che ha fior d'estimatori in tutta Europa ma che i giallorossi vorrebbero comunque tenere, il club capitolino avrebbe individuato in Bernd Leno del Bayer Leverkusen e in Alphonse Areola del PSG i potenziali successori. Due nomi, ricorda oggi Il Corriere dello Sport in edicola, nel mirino anche del Napoli qualora gli azzurri non dovessero concretizzare l'affare Rui Patricio allettato adesso dalle sirene del Wolverhampton in Premier League.