Roma, se parte Alisson tutto su Meret: l'Udinese chiede 25 milioni

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Entro una settimana sarà noto il futuro di Alisson Becker che, a detta dello stesso portiere, potrebbe lasciare la Roma viste le tante offerte arrivate nelle ultime settimane. Nel caso in cui il brasiliano dovesse partire, Monchi sarebbe pronto a buttarsi su Alex Meret, per il quale l'Udinese chiede non meno di 25 milioni di euro. Nel caso si tratterà per limare la richiesta, ma resta lui l'obiettivo numero uno dei giallorossi. A riportarlo è Il Romanista.