Roma, se parte Bruno Peres l'obiettivo è Kaderabek

La Roma potrebbe partire con un restyling in difesa, soprattutto per Bruno Peres, brasiliano che non ha convinto nella sua esperienza capitolina. Se l'ex Toro dovesse partire, ecco che Monchi ha già individuato in Pavel Kaderabek, difensore dell'Hoffenheim che piace anche all'Inter, l'eventuale sostituto.