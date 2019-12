© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A gennaio la Roma potrebbe salutare Nikola Kalinic. L'ex attaccante di Fiorentina e Milan, tornato in italia dopo l'esperienza all'Atletico Madrid, non ha convinto quando è stato chiamato in causa. Per questo motivo, secondo quanto riportato dal Teleradiostereo, qualora il croato dovesse partire, il club giallorosso potrebbe andare a bussare alle porte della SPAL per Andrea Petagna.