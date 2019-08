© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono giorni intensi per il mercato della Roma. Il club giallorosso vuole rinforzarsi per garantire al tecnico Fonseca una rosa all'altezza e competere al meglio in campionato e in Europa. Il rinnovo di Zaniolo è una notizia importante, ma i capitolini devono stringere per arrivare presto ad alcuni obiettivi: come riporta Il Messaggero, Petrachi potrebbe accelerare presto per Lovren e anche per Zappacosta, che potrebbe arrivare in caso di addio di Santon. Sul fronte offensivo, in caso di partenza di Schick si punta l'Batshuayi.