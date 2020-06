Roma, se parte Spinazzola tutto su Biraghi. Con Florenzi come contropartita in viola

Nonostante una stagione tutt’altro che esaltante con l’Inter il nome di Cristiano Biraghi continua ad essere al centro delle idee della Roma per la prossima stagione. Il terzino, attualmente in prestito ai nerazzurri dalla Fiorentina, piace e potrebbe approdare a Trigoria qualora i giallorossi riuscissero a cedere Leonardo Spinazzola.

Per riuscire nell’operazione, detto che il riscatto dall’Inter non è assolutamente scontati, la dirigenza capitolina, secondo La Gazzetta dello Sport, starebbe pensando di utilizzare Alessandro Florenzi come pedina di scambio in direzione Firenze. Il giocatore piace da tempo ai viola e Daniele Pradè, ex giallorosso oggi ds in riva all’Arno, pronto ad accoglierlo.